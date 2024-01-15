Tanzanya'da madende göçük. Çok sayıda ölü var

Tanzanya’nın Simiyu bölgesinde bulunan Bariadi’deki Ng'alita madeninde bir göçük meydana geldi. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan tarafından yapılan açıklamada 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı, "Tanzanyalı dostlarımız, kendileri ve aileleri için geçimlerini sağlamaya çalışıyorlardı" dedi.

Bariadi Bölge Komiseri Simon Simalenga konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başlangıçta bize madende mahsur kalan 19 ila 20 kişi olduğu söylendi ama ne yazık ki 22 ceset çıkardık" ifadelerini kullanırken, bir grup kişinin yaklaşık üç hafta önce hükümet güvenlik prosedürlerini uygulamaya koymadan önce mineral zengini bölgede madencilik yapmaya başladığını belirtti.

Bölge Komiseri Simalenga, "Bölgesel maden yetkilisi onları ziyaret etti ve gerekli prosedürler üzerinde çalıştığı için madendeki çalışmaları durdurdu" dedi.

Tanzanya dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olarak bilinirken, düzensiz ve yasadışı madenciliğin de en yaygın olarak yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor.