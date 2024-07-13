Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar?

Örneğin, bir arazi üzerinde üç kişinin hisse tapusu varsa, bu üç kişi arazinin ortak sahipleridir. Her birinin mülk üzerindeki hakları ve sorumlulukları, hisse tapusunda belirtilen paylarına göre belirlenir. Hisse tapusu, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ve mülkiyet hakkının belgelenmesinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, mülkiyet hakkının devri için de kullanılır, ancak bu devir işlemi tüm hissedarların onayı olmadan gerçekleştirilemez.
Bu sebeple, hisse tapusu olan bir gayrimenkulü satın alırken veya satarken, diğer hissedarların işlem hakkında bilgi sahibi olmaları ve onay vermeleri gereklidir.