Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar?

Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar?
Kaynak: Haber Merkezi

Tapu belgesi, bir gayrimenkulün (ev, arsa, bina vb.) mülkiyet hakkını resmi olarak belgeleyen önemli bir belgedir.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 1

Türkiye'de bu belgeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve verilir. Gayrimenkul sahibinin kim olduğunu açıkça ortaya koyan tapu belgesi olmadan, bir gayrimenkulün sahibi olmak veya satın almak hukuken mümkün değildir.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 2

Ayrıca, tapu belgesi üzerinde gayrimenkulün üzerinde herhangi bir ipotek, haciz veya yasal sınırlama olup olmadığını gösterir. Bu bilgiler, alıcılar ve satıcılar için son derece önemlidir çünkü tapu belgesi, gayrimenkulün satın alınmasında ve mülkiyet transferinde güvenliği sağlar.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 3

Alım-satım işlemleri sırasında, alıcıların gayrimenkulün tapusunu dikkatlice kontrol etmeleri önemlidir. Tapuda yer alan bilgiler, gayrimenkulün fiziki özellikleri ve mülkiyet durumu hakkında kritik detaylar sunar. Bu nedenle, tapu belgesi gayrimenkul işlemlerinin yasal olarak güvence altına alınmasını sağlayan ve taraflar arasında güven oluşturan en önemli belgedir.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 4

TAPU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Gayrimenkul satın almadan önce dikkat edilmesi gereken ilk konulardan biri, mülkün tapu kaydının ne şekilde olduğudur. Türkiye'de, gayrimenkuller genellikle kat mülkiyetli, kat irtifaklı ve hisseli tapu olmak üzere üç farklı türde kaydedilirler. Bu tapu türleri, sahip olunan veya alınacak gayrimenkulün fiyatını doğrudan etkileyebilir.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 5

Kat mülkiyeti tapusu, genellikle daireler ve apartmanlarda kullanılır ve her bir dairenin ayrı ayrı tapusu bulunur. Kat irtifakı tapusu ise genellikle inşaat halindeki veya tamamlanmamış binalar için geçerlidir ve kat maliklerinin ortak mülkiyetini belgeler. Hisseli tapu ise genellikle tarla veya arazilerde görülür ve birden fazla kişi tarafından ortak mülkiyete sahip olunan gayrimenkulleri ifade eder.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 6

Bu nedenle, bir gayrimenkul satın alırken tapu türünü dikkatlice incelemek ve anlamak önemlidir. Tapu türü, mülkünüzün değeri ve kullanımı üzerinde doğrudan etkili olabilir, bu yüzden alım kararınızı verirken bu bilgileri göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 7

KAT MÜLKİYETİ TAPUSU

Kat mülkiyeti tapusu, bir binadaki her bir bağımsız bölümün ayrı ayrı mülkiyet hakkını belgeleyen ve bu bölümlerin satın alınabilir ve satılabilir olduğunu gösteren bir tapu türüdür. Örneğin, apartman daireleri, ofisler, mağazalar veya otopark gibi bağımsız bölümler, kat mülkiyeti tapusu ile tescil edilir ve bu sayede ayrı ayrı mülkiyet sahibi olunabilir. Kat mülkiyeti tapusu, bağımsız bölüm sahibine kendi bölümü üzerinde tam mülkiyet hakkı sağlarken, aynı zamanda binanın ortak kullanım alanlarına ilişkin belirli haklar da sağlar.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 8

Kat mülkiyeti tapusunun önemli özelliklerinden biri, mülkün bölünebilir olmasıdır. Bu, birden fazla kişinin aynı binadaki farklı bağımsız bölümlerin sahibi olabileceği anlamına gelir. Ayrıca, kat mülkiyeti tapusu olan bir mülk, ipotek gibi yükümlülüklere veya haciz gibi hukuki işlemlere de konu olabilir. Bu nedenle, bir apartman dairesi veya ofis satın alırken veya satarken, tapu belgesinin kat mülkiyeti şeklinde olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bu, mülk üzerindeki sahip olunan hakları ve taşınmazın hukuki durumunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 9

KAT İRTİFAKI TAPUSU

Kat irtifakı tapusu, bir arsa üzerinde yapılacak veya yapım aşamasında olan bir binanın bağımsız bölümlerinin kullanım hakkını belgeleyen bir tapu türüdür. Bu tapu türü, genellikle bir binanın inşaat sürecinde olduğu ve henüz kat mülkiyeti kurulamadığı durumlarda kullanılır. Kat irtifakı, sahiplerine belirli bir alan üzerinde mülkiyet hakkı sağlamaz, ancak bu alanda belirli bir kullanım hakkı sağlar.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 10

Kat irtifakı tapusuna sahip olan bir kişi, binanın inşaat süreci tamamlandığında ve bağımsız bölümlerin belirlendiği bir noktada, bu bölüm üzerinde tam mülkiyet hakkını belgeleyen kat mülkiyeti tapusuna geçme hakkına sahip olur. Yani, bir binanın inşaatı tamamlandığında, genellikle kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülür. Bu dönüşüm işlemi, binanın tamamlanması ve gerekli yasal belgelerin alınmasından sonra gerçekleştirilir. Bu süreçte, kat irtifakı tapusu olan kişi, binanın tamamlanması ve bağımsız bölümlerin belirlenmesi için süreci beklemek durumundadır.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 11

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Kat mülkiyeti tapusu genellikle apartman daireleri gibi bir binanın bağımsız bölümlerindeki mülkiyeti doğrularken, kat irtifakı tapusu, binanın inşaat aşamasında olduğu ve henüz kat mülkiyeti tapusunun düzenlenemediği durumları ifade eder.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 12

Kat mülkiyeti tapusuna sahip olan kişi, bağımsız bölümün tek sahibi olarak tam mülkiyet hakkına sahiptir. Ancak kat irtifakı tapusuna sahip olan kişi, binanın inşaat süreci tamamlandığında ve bağımsız bölümler belirlendikten sonra, bu bölüm üzerinde tam mülkiyet hakkını belgeleyen kat mülkiyeti tapusuna geçme hakkına sahip olur.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 13

Bu nedenle, kat mülkiyeti tapusu olan kişi bağımsız bölüm üzerinde tam hak sahibi iken, kat irtifakı tapusu olan kişi, henüz tam mülkiyet hakkına sahip değildir ancak belirli kullanım haklarına sahiptir. Bu durum, bir binanın inşaatının tamamlanması ve yasal süreçlerin yerine getirilmesi sonrasında genellikle kat irtifakı tapusunun kat mülkiyeti tapusuna dönüştürülmesiyle sonuçlanır.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 14

HİSSE TAPUSU

Hisse tapusu, bir gayrimenkulün mülkiyetinin birden fazla kişi tarafından ortaklaşa sahip olunduğu durumlarda kullanılan bir belgedir. Her bir kişinin mülk üzerindeki payı yüzdelik olarak belirtilir ve bu paylar genellikle kişilerin mülk üzerindeki hak ve sorumluluklarını belirler.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 15

Örneğin, bir arazi üzerinde üç kişinin hisse tapusu varsa, bu üç kişi arazinin ortak sahipleridir. Her birinin mülk üzerindeki hakları ve sorumlulukları, hisse tapusunda belirtilen paylarına göre belirlenir. Hisse tapusu, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde ve mülkiyet hakkının belgelenmesinde kritik bir rol oynar. Ayrıca, mülkiyet hakkının devri için de kullanılır, ancak bu devir işlemi tüm hissedarların onayı olmadan gerçekleştirilemez.

Bu sebeple, hisse tapusu olan bir gayrimenkulü satın alırken veya satarken, diğer hissedarların işlem hakkında bilgi sahibi olmaları ve onay vermeleri gereklidir.

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Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar? 16
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