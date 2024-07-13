Tapu nedir? Tapu çeşitleri nelerdir? Hisse tapusu, kat irtifakı tapusu, kat mülkiyeti tapusu ne işe yarar?

Kat mülkiyeti tapusunun önemli özelliklerinden biri, mülkün bölünebilir olmasıdır. Bu, birden fazla kişinin aynı binadaki farklı bağımsız bölümlerin sahibi olabileceği anlamına gelir. Ayrıca, kat mülkiyeti tapusu olan bir mülk, ipotek gibi yükümlülüklere veya haciz gibi hukuki işlemlere de konu olabilir. Bu nedenle, bir apartman dairesi veya ofis satın alırken veya satarken, tapu belgesinin kat mülkiyeti şeklinde olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bu, mülk üzerindeki sahip olunan hakları ve taşınmazın hukuki durumunu belirlemenize yardımcı olacaktır.

