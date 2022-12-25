Tribün çöktü! Basketbol maçında dehşet anları

Yürekleri ağza getiren anlara sahne olan kazada 27 taraftar yaralandı. Talihsiz kaza, El Ahli ve İskenderiye takımlarının oynadığı Süper Kupa maçında yaşandı.
27 KİŞ YARALANDI
Kaire'deki Hasan Mustafa Spor Salonu'ndaki mücadelede tribün çökünce, taraftarlar demir yapının altında kaldı. Mısır Sağlık Bakanlığı, can kaybının yaşanmadığı olayda 27 kişinin yaralandığını açıkladı.
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