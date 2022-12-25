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  • Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve yöneticilere şok: Gaziantep-Beşiktaş maçında şeref tribününe alınmadılar

Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve yöneticilere şok: Gaziantep-Beşiktaş maçında şeref tribününe alınmadılar

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile karşılaştığı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 16:15
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Gaziantep-Beşiktaş maçında şeref tribününe alınmadılar. Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve yöneticilere şok

Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve yöneticilere şok: Gaziantep-Beşiktaş maçında şeref tribününe alınmadılar
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Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Bu maç öncesinde Beşiktaş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ DİVAN BAŞKANI YAMANTÜRK VE YÖNETİCİLER ŞEREF TRİBÜNÜNE ALINMADI
Beşiktaş yönetimi ve Divan Başkanı Tevfik Yamantürk’e şeref tribünü yerine numaralı tribünde yer verildiği öğrenildi.

Şeref tribününe sadece Başkan vekili Engin Baltacı alındı.

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