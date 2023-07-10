Tarçın ishale iyi geliyor

İshal şikâyetlerine iyi gelen tarçının faydaları dikkat çekti. Tarçın bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

Tarçın ishale iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İshal şikâyetlerine iyi gelen tarçının faydaları dikkat çekti. Tarçın bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

İSHAL NEDİR?

İshal, bağırsak hareketlerinin bozulması sonucu bağırsak hareketlerinin artması ile dışkılamanın normalden daha sık ve cıvık olması durumudur. İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması durumunda ishale iyi gelen besinler ile ishal kontrol altına alınabilir.

TARÇIN NEDİR?

Defnegiller familyasından; anayurdu Güney ve Güneydoğu Asya olan, yaprak dökmeyen kokulu bir ağaçtır. Yaprakları derimsi ve genellikle üç damarlıdır. Birçok türü vardır. Kabuğu baharat olarak kullanılır.

TARÇIN NASIL TÜKETİLİR?

Tarçın toz olarak tüketilecekse, günde yarım çay kaşığını geçmemelidir. Ayrıca direkt tüketmek yerine yemeklerin içerisinde kullanılmalıdır. Tarçın kek, kurabiye gibi hamur işlerine ve yemeklere eklenerek tüketilebilir. Bununla birlikte kaynar su ile hazırlanan tarçın çayı da faydalarından yararlanmak isteyenler için idealdir. Eğer ağrı kesici özelliklerinden ve cilde olan faydalarından yararlanmak istiyorsanız, aktarlarda kolayca bulunan tarçın yağını kullanabilirsiniz. Bu yağı ağrılı bölgelere 2 damla şeklinde uygulayabilir, masaj yaparak cilde yedirebilirsiniz.

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