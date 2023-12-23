Tarçın kokusu ve tatlı tadıyla çok sevilen tarçınlı yılbaşı kurabiyeleri yeni yıl akşamı için sevilen bir alternatif. Sosyal medyada şu sıralar sık gördüğümüz tarçınlı yılbaşı kurabiye tarifini sizler için derledik. Peki, tarçınlı yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Evde yılbaşı kurabiyesi tarifi için malzemeler neler?

İşte tarçınlı yılbaşı kurabiyesi…

TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ

- 125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

- 1/2 (yarım) su bardağı pekmez

- 1/2 (yarım) su bardağı pudra şekeri

- 1 yumurta (oda sıcaklığında)

- 1 paket vanilya

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- İsteğe bağlı 1 çay kaşığı zencefil

- 3 su bardağı un

- Süsleme için Glazür ve pudra şekeri

TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Tereyağı, pekmez, pudra şekeri ve yumurtayı iyice karıştırın. Unun bir kısmını ekleyip yoğurmaya başlayın. Sonrasında bir miktar daha un ekleyin ve tarçın, eğer kullanacaksanız zencefil, vanilya ve kabartma tozu da ilave edip yoğurmaya devam edin.

Kalan unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Yoğurulan hamuru 1 saat kadar buzdolabında bekleyin. Ardından tezgaha yağlı kağıt serin ve hamuru yağlı kağıda koyun. Üzerine yeniden yağlı kağıt serip merdane ile açın.

Açılan hamurları kalıplarla kesin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye alın. 170 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

Kurabiyeleri fırından aldıktan sonra üzerine isterseniz glazürle süsleme yapabilirsiniz.