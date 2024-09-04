Tarhananın deposu olarak bilinen o ilde mesai başladı! Kadınlar kışa hazırlık yapıyor

Kadınlar, bu değerli malzemenin üretim aşamalarını titizlikle takip ederek, sağlıklı ve kaliteli bir ürün elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.Tarhana yapımı, uzun yıllardır Kahramanmaraşlı kadınların elinden özenle yapılan bir gelenek haline gelmiştir.

Bu değerli geleneğin devam etmesi ve lezzetli tarhanaların sofralara ulaşması için kadınlar, kışa hazırlık sürecinde büyük bir özveriyle çalışmaktadır.



Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli ürünlerinden "Maraş tarhanası", şehrin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. "Dövme" veya "döğme" adı verilen buğdayın kazanda pişirilmesinin ardından ekşi ve yağlı yoğurtla karıştırılmasıyla yapılan tarhana, Kahramanmaraş’ta iklimin uygunluğu nedeniyle en çok temmuz ve ağustos aylarında hazırlanıyor. "Çiğ" adı da verilen özel hasır benzeri sergilerde kurutulan tarhananın, tam kurumadan da tüketilebilen hali bölgede "firik" olarak adlandırılıyor. Maraş tarhanası, dünyanın birçok yerine ihraç ediliyor.

Tarhananın Faydaları

Tarhananın faydaları oldukça çeşitlidir. İçeriğinde bulunan protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir besindir. Ayrıca sindirim sistemine de olumlu etkileri bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurken, enerji verici özelliği ile de bilinmektedir. Aynı zamanda tok tutma özelliği sayesinde kilo kontrolüne de destek olabilir. Tarhana, sağlıklı beslenme programlarında sıkça tercih edilen bir besindir ve düzenli tüketildiğinde vücut için birçok fayda sağlayabilir.