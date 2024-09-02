Lokum gibi lokanta usulü nohut pişirmenin sırrı burada! Tencereye bir kaşık ekleyin

Nohut yemeği, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle pilavla bir araya geldiğinde ortaya muhteşem bir lezzet çıkar. Ancak nohut yemeğinin tam anlamıyla lokum gibi yumuşacık olması için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır.



LOKANTA USULÜ NOHUT YEMEĞİNİN PÜF NOKTASI



KARBONAT



Hayatının birçok alanında kullanılan karbonat, nohut yemeği için de harika malzemelerden biridir. Nohutunuzu ıslattığınız suyun içerisinde katacağınız karbonat mucizeler yaratır. 150 gram nohut için 1 tatlı kaşığı karbonat nohutların yumuşamasını sağlar ve nohut yemeğinin pişme süresini kısaltır. Aynı zamana kabukları iyice yumuşayan nohutlar, gaz problemini de azaltacaktır.

SOĞUK SU



Nohut yemeğini normal bir tencerede pişirmek istiyorsanız tencereye kaynar su eklemek yerine soğuk su eklemelisiniz. Böylece nohudun lezzetinin kaçmasını önler ve iyi bir kıvamda pişmesini sağlarsınız. Aynı zamanda su miktarını iyi belirlemeniz gerekir, nohudun üzerini 3 parmak kadar geçecek su miktarı pişirme işlemi için uygun olacaktır.

Nohudun Faydaları

Nohut, sağlıklı bir beslenme programının önemli bir parçasıdır ve birçok sağlık faydası sunar. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve sindirim sağlığını korur. Ayrıca, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve dolayısıyla diyabet riskini azaltabilir. Nohut ayrıca kalp sağlığını destekler, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Protein, demir, çinko ve folat gibi önemli besin maddeleri bakımından zengin olması nedeniyle vücut için önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca, kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve tokluk hissi sağlayarak açlık hissini azaltabilir. Tüm bu faydalarıyla nohut, dengeli bir beslenme programının vazgeçilmez bir parçası olmalıdır.