Esnaf, Tarihi Mısır Çarşısı'nda kavga etti: Sandalyelerin havada uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Eminönü’nde bulunan Tarihi Mısır Çarşısı girişinde esnaflar birbirleriyle kavga etti.

Tekme, tokat ve sandalyelerin havada uçtuğu kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bugün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda çarşının hemen girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle esnaflar arasında sözlü tartışma çıktığı aktarıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine sözlü tartışmanın yerini sandalyeler ve tekmeler aldı.

O anlarda bölgede kadın ve çocuk olması da dikkat çekti.

Yaralanan ya da birbirinden şikayetçi olan kimse bulunmadı.

(Kaynak: İHA)