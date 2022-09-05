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Kendisini bıçaklayan husumetlisini silahla vurdu. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi sigarasını içti

Karaman'da iki husumetli yaşlı adamın sokak ortasında birbirileriyle silahlı bıçaklı kavga etti. Dehşete düşüren o görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 15:14
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Karaman'da kendisini bıçaklayan husumetlisini silahla vurdu. Ardından sigarasını içti

Kendisini bıçaklayan husumetlisini silahla vurdu. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi sigarasını içti
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İHA’nın haberine göre, olay dün saat 09.50 sıralarında Fenari Mahallesi 293 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aynı köylü oldukları öğrenilen ve aralarında küfür etme meselesi yüzünden husumet bulunan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A. (58), çarşıda karşılaşarak tartışmaya başladı. Her iki şahıs arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için tanıdıkları araya girerek tarafları ayırdı.

"DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI"

Husumetli olan Zekeriya K. ile Hayrettin A'nın birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaralamasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın yaşandığı sokak üzerindeki evine kaldırımdan yürüyerek gitmekte olan Hayrettin A., aynı sokakta yol ortasında yürüyen husumetlisi Zekeriya K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. İkili arasında tartışma devam ederken, Zekeriya K., belinden bıçağı, Hayrettin A. da belinden tabancayı çıkardı. Zekeriya K., bir süre sonra elindeki bıçakla biranda Hayrettin A'nın üzerine yürüdü.

O sırada geri geri kaçmaya çalışan Hayrettin A. ise park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Zekeriya K., yere düşen Hayrettin A'ya elindeki bıçağı saplamaya başladı. Hayrettin A. da elindeki tabancayla Zekeriya K'ye 1 el ateş ederek göğsünden vurdu. Göğsünden vurulan Zekeriya K., yerde kaldı. İki yaşlı adamın kavga ettiği sırada sokaktan geçmekte olan iki vatandaşın silah sesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

"2 EL DAHA ATEŞ ETTİKTEN SONRA SİGARA İÇTİ"

Hayrettin A., silahla göğsünden vurulduktan sonra yerden kalkamayan Zekeriya K'nin başına gelerek önce ayağına sonra da göğsüne birer el daha ateş etti. Silahını beline koyan Hayrettin A., daha sonra yere düşen sigara paketinden çıkardığı sigarayı yakarak yaralının başında içmeye başladı. Bacağı, kolu ve karın bölgesinde bıçak yarası olan Hayrettin A., evinin önüne giderek polisi beklemeye başladı.

"YARALILAR AYNI HASTANEYE KALDIRILDI"

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı her iki şahıs da olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Göğsüne ve bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Zekeriya K'nin sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayrettin A'nın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından bu sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilen Hayrettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Birisi
5.09.2022 15:34
İnsanlarımız ne zaman böyle birbirlerine bu kadar düşman oldu, anlaması güç, yazık!  
 
Atillahan
5.09.2022 15:29
goruntu ile haber tutmuyor. adam silahi once cekiyor sonra bicak cekiyor digeri. yerde ates ediyor sonra iki kere daha ates ediyor ayaktayken.  
 
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