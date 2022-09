Ersan Şen Cem Küçük'e canlı yayında ateş püskürdü: Bu millete yalan söyleme yeter artık

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu “Açık ve Net” programında Cem Küçük ile Ersan Şen bir kez daha karşı karşıya geldi.



Medyaradar’da yer alan haberde, Türkiye ekonomisinin konuşulduğu esnada gazeteci Küçük, AKP hükümetinin ekonomi politikalarını övünce Şen, öfke patlaması yaşadı.



CEM KÜÇÜK: “ERDOĞAN DÜNYAYI AÇLIKTAN KURTARDI”



Ersan Şen'i çileden çıkaran ise Cem Küçük'ün, "Sayın Erdoğan söylediği her şeyi yapıyor. Türkiye ihracatını artırıyor. Milyonlarca insan üretim yapıyor ülkemizde. Sıkıntı var ama her şey de kötü değil. Sayın Erdoğan tahıl koridoru ile dünyayı açlıktan kurtardı." sözleri oldu. Bu sözlerin ardından Ersan Şen, "Ekonomi iyiyse 1 dolar neden 18 lira, sana göre uçuyoruz." dedi ve ekledi: "Utan Cem artık yeter!" Ersan Şen'in sesini giderek yükselttiği tartışmada, "Bu millete yalan söyleme yeter artık!" diye konuştu. Cem Küçük ise "Sen her şeye karşısın." şeklinde yanıt verebildi.

“UTAN ARTIK CEM YA YETER”

Ersan Şen ile Cem Küçük arasındaki diyalog şöyle gelişti:

Ersan Şen: Ekonomi çok iyiyse 1 dolar neden 18 lira? Kur korumalıya niye bu kadar ucu açık faiz ödüyorsun...

Cem Küçük: Ne ucu açığı ya faizler düşmüş...

Ersan Şen: Ya utan Cem ya yeter artık!

Cem Küçük: Ama deminden beri gerçekleri saptırıyorsun.

Ersan Şen: Bir de hataya hata de be kardeşim ya... Sana göre uçuyoruz biz kardeşim ya... Keşke öyle olsa... Senin söylediğin doğru değil. Sana göre milletin hiçbir derdi yok.

Cem Küçük: Hayat pahalılığı var. Ama sen her şeyi kötülüyorsun.

Ersan Şen: Sen hiç dükkana gittin mi bakkala gittin mi? Hiç markete gidip salça aldın mı? Ne demek ya...

Cem Küçük: Ya sen her şeye karşısın ya...