Tarihin en maliyetli deneyi

Dünya finans tarihine geçti Türkiye!

Yaptığı finansal bir testle. Bu testin adı NAS politikası.

Yani faizin enflasyona neden olduğu görüşü.

İlk olarak Erdoğan bu tezini dile getirdiğinde kimse üzerinde durmadı.

Çünkü öyle bir şey olamazdı.

Enflasyona karşı en etkili silahın faiz olduğunu İktisat Fakültesi 1. sınıf öğrencileri bile biliyordu.

Aylar yılları kovaladı ve Erdoğan bu tezini daha sık gündeme getirir oldu.

Küçük de olsa itirazlar gelmeye başladı. Herkes Erdoğan’ın bunu siyasi bir söylem olarak faiz hassasiyeti olan seçmeni etkilemek amacıyla yaptığını düşündü.

Erdoğan bir adım daha atarak faiz yükselten Merkez Bankası Başkanı’nı kovdu. Yerine kendi görüşünü onaylayan isimleri atadı.

Türkiye, Ekim 2021 yılında hızla faiz indirimine gitti.

O tarihte enflasyon yüzde 19 ve faiz de 19’du.

Aslında o dönem çok ilginçti. Amerika başta olmak üzer bütün dünya faiz artışına gidiyordu.

Pandemi ile ortalığa saçılan paraların toplanması nedeniyle parasal sıkılaştırmaya gitti dünya.

Türkiye tersini yaptı.

Dünya çapında tanınan tüm ekonomistler adeta yalvardı Merkez Bankası’na…

‘Yapmayın, etmeyin enflasyonu patlatırsınız!’

Merkez faizi 8,5 puana kadar düşürdü.

Sonuç vahimdi. Enflasyon tıpkı ekonomistlerin dediği gibi patlamıştı. Yüzde 70’lere vuran enflasyon, halkın fiyat algısını bozdu. Her şeyin fiyatı uçtu Türk parası adeta pul oldu.

Dolar rezervi eksi 62 milyar dolara kadar geriledi.

Türk ekonomisi son noktaya gelmişti.

İşte o noktada Erdoğan bu tezinin işe yaramadığını anladı ve hemen Mehdi’yi pardon Mehmet Şimşek’i göreve çağırdı.

Daha önce kamu bankalarını zarara uğratmakla suçladığı Mehmet Şimşek görevi kabul etti.

Şimşek göreve gelir gelmez 3 şey yaptı.

İlk olarak faiz artırmaya başladı. Sonra vergileri artırdı. Daha önce ödenmiş olan, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni bir kez daha aldı.

Son olarak 19 lira olan doları devalüe ederek, 27 liraya kadar yükselmesini sağladı.

Ve geldik 25 Ocak 2024 tarihine Merkez Bankası bir kez daha faiz artırdı.

Faiz oranını yüzde 45’e yükseltti.

19’da olan, yüksek diye indirilen faiz 45’e yükseltildi.

Şimdi Türkiye tartışıyor “faizi yükselttik yabancı dolar getirir mi?”

Elbette getirir ama bir şartı daha var.

O da doları bir kez daha yükselt. Yani kur riski olmadan parasını katlayıp kârını alıp gitsin.

Adamlarda haklı.

Kâr etmeyeceği bir ülkeye niye gelsin.

Böylece tarihin en büyük finansal deneyi başarısızlık ve ağır bir bedelle sonuçlandı.

Bedel derken hemen korkmayın.

O bedeli biz ödemeyeceğiz çünkü ömrümüz yetmeyecek. O bedeli gözümüz gibi koruyup esirgediğimiz çocuklarımız ödeyecek.

Daha çok köle gibi çalışıp daha çok vergi ödeyip bu saçma sapan deneyin bedelini ödeyecekler.

Erdoğan’ın çok çocuk yapın demesinin nedenini şimdi anladınız mı?????))))