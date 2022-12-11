﻿Tarihte bugün 11 Aralık

1843- Verem ve kolera hastalıklarını keşfeden Alman doktor Robert Koch doğdu.
1930- Bank of the United States, ekonomik kriz nedeniyle kapılarını kapattı.
1936- İngiltere Kralı VIII. Edward, sevgilisi Madam Simpson uğruna tahtını terk etti. Üç ay önce 4-6 Eylül'de İstanbul'a gelen VIII. Edward, Atatürk'ün konuğu olmuştu.
1938- Sivas-Erzincan demir yolu açıldı.
1942- Çorum'da 5,9 büyüklüğündeki depremde 25 kişi öldü, 589 ev yıkıldı.
1951- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Mustafa Muğlalı vefat etti.
1953- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi, İstanbul'da hayatını kaybetti.
1962- MGK Genel Sekreterliği kuruldu.
1975- Yazar Hüseyin Nihal Atsız, 70 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.
1987- Sinema ve tiyatro sanatçısı Adile Naşit, 57 yaşında hayatını kaybetti.
1993- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
2007- Vakko'nun kurucusu iş adamı Vitali Hakko, 94 yaşında İstanbul'da vefat etti.
2009- Anayasa Mahkemesi, Demokratik Toplum Partisinin (DTP) "devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği" gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.
2010- Anayasa değişikliği kapsamında HSYK'yi yeniden yapılandıran tasarı yasalaştı.
2016- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıptilere ait katedral yakınlarındaki patlamada 25 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.
2017- Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu.
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