﻿Tarihte bugün 23 Aralık

1872- Vefa Lisesi'nde eğitime başlandı.

1876- I. Meşrutiyet, II. Abdülhamit'in hattı hümayunuyla ilan edildi. I. Meşrutiyet, 13 Şubat 1878'de sona erse de ülkede "parlamento" düşüncesini doğurdu.

1888- Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh, kulağını kesti.

1930- Menemen'deki ayaklanmada yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay katledildi.

1931- Türk edebiyatında psikolojik roman türünün ilk örneği "Eylül" isimli romanıyla bilinen yazar Mehmet Rauf, 56 yaşında İstanbul'da öldü.

1941- Japonya, Hong Kong'u işgal etti.

1963- Rum tedhişçiler, Lefkoşa'da Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu katletti.

1979- Türk Hava Yollarının Trabzon adlı uçağı, Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü, 39 kişi öldü.

1986- Altı yıl süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi, DİSK kapatıldı. Bin 477 sanıktan 264'ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

1996- Bergamalı köylüler, siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla yarı çıplak yürüyüş yaptı.

2009- Tiyatronun usta isimlerinden Cüneyt Gökçer, 89 yaşında vefat etti.

2011- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2013- İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denize indirilmek istenen "TCG Değirmendere" adlı römorkörün yan yatması sonucu 10 personel hayatını kaybetti, 17 personel yaralı kurtarıldı.

2013- Rusya'da AK-47 saldırı tüfeğinin tasarımcısı Mihail Kalaşnikov, 94 yaşında hayatını kaybetti.

2014 - Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık arasındaki müzakerelerde anlaşma sağlandı.

2016- İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanmasının ardından kabul edildi.

2017- Uzayda bağlantısız ve serbestçe dolaşan ilk insan unvanına sahip Amerikalı astronot Bruce McCandless hayatını kaybetti.