Tarihte ilk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan KKTC'ye gitti

ABD Kongre üyesi ve Ulusal Cumhuriyet Kongre Komitesi eski başkanı Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu. Sessions, doğrudan KKTC'ye gelen ilk ABD'li siyasetçi olarak tarihe geçti.

Tarihte ilk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan KKTC'ye gitti

Batı'dan peşpeşe kıbrıs adımları. Tarihte ilk kez bir ABD'li siyasetçi doğrudan Kıbrıs'a gitti

ABD Kongre üyesi ve Ulusal Cumhuriyet Kongre Komitesi eski başkanı Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Sessions, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden geçmek yerine Ercan Havalimanı'na doğrudan inerek Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşan ilk ABD'li siyasetçi oldu.

SESSİONS, KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ

Kongre üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü ve ayrıca Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetimiyle de buluştu.

Sessions aynı zamanda Kıbrıs Türk tarafının özellikle turizm sektörüne dayalı ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla görüş alışverişinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar elde ettiği başarıları takdir ettiğini söyleyen Sessions, teknoloji alanındaki deneyimlerine dayanarak, özellikle ülkedeki üniversitelerin kaydettiği ilerlemeye ve mezunlarının kalitesine şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

KKTC'nin dostu olduğunu söyleyen Sessions, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurma çabalarına katkı sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'la yakın ilişkileriyle tanınan Sessions, geçmişte Türkiye'deki Washington Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz anmalarına katılmıştı.

İNGİLİZ VEKİLDEN KKTC'NİN TANINMASINA DESTEK

İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, İngiliz siyaset dergisi Politicshome'da yayımlanan bir yazısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi gerektiğini söylemişti. "Kıbrıs’ın da ‘hayırlı Cuma anlaşması’na ihtiyacı var" diyen Wilson, KKTC'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması için hiçbir neden olmadığını belirtmişti.

İlgili Haberler
İngiltere'de milletvekili Wilson'dan KKTC'nin tanınmasına destek
İngiltere'de milletvekili Wilson'dan KKTC'nin tanınmasına destek
Meclis bir an önce KKTC'nin tanınması çağrısı yapmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı 'KKTC'yi bir an evvel tanıyın'
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Van'da trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Van'da trafik kazası: 2 yaralı
Murat Sancak ayrılığı açıkladı. Adana Demirspor ile son maçına çıkıyor Spor
Murat Sancak ayrılığı açıkladı. Adana Demirspor ile son maçına çıkıyor
Demir yüklü kamyonete arkadan çarpan TIR’daki 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Güncel
Demir yüklü kamyonete arkadan çarpan TIR’daki 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Tiran'da skandal. Beşiktaşlılara saldırdılar. Takım sahadan çekildi Spor
Tiran'da skandal. Beşiktaşlılara saldırdılar. Takım sahadan çekildi
Yabancılar Borsa İstanbul'a geri dönüyor. Son 10 yılın en uzun alım serisi Ekonomi
Yabancılar Borsa İstanbul'a geri dönüyor. Son 10 yılın en uzun alım serisi
Bağcılar'da 4 kişi gözaltına alındı Güncel
Bağcılar'da 4 kişi gözaltına alındı
Merkez Bankası rezervlerinde seçimden bu yana en sert düşüş Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde seçimden bu yana en sert düşüş