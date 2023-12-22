Tarikat gerçeğini anlatan dizi için İsmailağa Cemaati kıyameti kopardı

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık Pazartesi günü FOX TV'de yayınlandı.

Seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ve tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatan dizi ilk bölümü adeta kıyamet kopardı.

Tarikata mensup çocukların küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve Kuran Kursu'ndaki şiddet gibi dizinin ilk bölümündeki pek çok sahne tepki çekti.

İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaptı. Paylaşımda şöyle denildi:

“Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur.”

RTÜK'TEN GÖZDAĞI

Dizinin kaldırılması için sosyal medya ve WhatsApp gruplarında kampanya başlatıldı. Gruplarda İslam'ın kötü gösterildiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet yapılması için çağrıda bulunuluyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, Twitter hesabından dizinin incelendiğini ifade ederek gözdağı verdi.

Şahin, "FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.