AKP'li isim Atatürk'e nefretini böyle kustu. Bu adam yıllarca Erdoğan'ın konuşma metinlerini yazdı

Uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal Atatürk’e nefret kustu. Yeni Şafak yazarı Ünal, Kemalizm’i FETÖ ile bir tuttu. Canlı yayında konuşan Ünal, Kemalizm’in de bir ‘tarikat olduğunu iddia ederek Kemalizm’i bir ‘sorun’ olarak gördüğünü açıkça söyledi.

Ünal ayrıca Türkiye’nin ikinci yüzyıla ‘Kemalizm sorunuyla’ girdiğini iddia etti.

Aydın Ünal konuyla ilgili şunları söyledi:

“İslami değil ama bu da bir dini yapılanma. Bütün örgütlenmeleriyle bu da bir dini yapılanma. Yani bunlar bizi suçluyorlar ‘tarikatçı, dini şeyhlerin peşinde koşuyorlar’ diye ama kendilerine hiç dönüp bakmıyorlar. Buradaki sorun şu: Bunları okullarımız yetiştiriyor. Yani anasınıfından itibaren bu çocuklara, bu hastalıklı nesli bu hastalıklı zihni okullarımız yetiştiriyor. İkinci yüzyıla girdi Türkiye Cumhuriyeti ve ikinci yüzyıla girerken yine bir Kemalizm sorunuyla girdi. Eğer biz bu şekilde devam edecek olursak, yani bu sorundan kurtulamazsak meseleyi biz etraflıca tartışamazsak ne yazık ki ikinci yüzyıl korku yüzyılı olacak, umut yüzyılı olmayacak."

AZ EĞİTİM ALANNLARIN ZİHNİNİN ‘BERRAK’ OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal daha önce de tartışmalı sözlerle gündeme gelmişti. Ünal, haziran ayında yazdığı bir köşe yazısında az eğitim alanların zihninin ‘berrak’ olduğunu iddia ederek “Profesörün oyu 1 sayılıyorsa, halkın oyu 10 sayılacak kadar değerli, anlamlı ve isabetlidir” ifadelerini kullanmıştı.

Ünal’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

“Halkın zihni berraktır. Halk eğer eğitimden uzak kalmışsa, daha az formatlanmıştır ve iyiyi kötüden ayırma yetisi iyi eğitimliye göre daha güçlüdür. Yani profesörün oyu 1 sayılıyorsa, halkın oyu 10 sayılacak kadar değerli, anlamlı ve isabetlidir. Ne vaatlerle, ne de tehditlerle halkı kandıramazsınız. O kimin ne olduğunu çok iyi bilir."