Üfürükçülerin duası seçim sonuçlarına etki etmedi! Tıpkı Gazze’deki gibi…

Kaynak: Haber Merkezi
Üfürükçülerin duası seçim sonuçlarına etki etmedi! Tıpkı Gazze’deki gibi…
İsmailağa Cemaati ile Menzil Cemaati’nin destek açıklamaları AKP’nin seçimi kaybetmesine mani olamadı. Parti ilk kez CHP’ye karşı seçimlerde geriye düştü.

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet, yerel seçimler öncesi bir ‘fetva’ yayınlayarak, Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını iddia etmişti.

“CAİZ DEĞİL”

Cübbeli Ahmet, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nin adaylarına oy vermenin günahkâr olmak anlamına geldiğini savunmuş ve Cumhur İttifakı’na oy vermenin ise vacip olduğunu belirtmişti.

“FETÖ’NÜN TEZAHÜRÜ”

Seçimlerin kaybedilmesinden sonra açıklama yapan Cübbeli Ahmet, “Bu seçimi FETÖ’nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

İsmailağa Cemaati’nden kovulan Cübbeli Ahmet, eski cemaatini de hedef aldı. İsmailağa’nın AKP’ye verdiği desteği yetersiz buldu.

“TÜRKİYE’NİN İSTİKARARA İHTİYACI VAR”

Menzil de Cumhur İttifakı’na destek açıklaması yapan cemaatler arasındaydı. Menzil’e bağlı kurumlar olan Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇKON ve TUMSİAD’ın ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada, Türkiye’nin istikrara ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Cumhur İttifakı’na destek verdikleri belirtilmişti.

İki popüler cemaatin desteği AKP’nin hem büyükşehirlerde hem de diğer illerde kaybetmesine mani olmadı.

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