‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı
İsmailağa Cemaati’nden kovulan Cübbeli Ahmet, AKP’nin neden seçimleri kaybettiğiyle ilgili ilginç bir yazı kaleme aldı.

Kamuoyunda ‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi fetva vermiş, ‘Muhalefete oy vermeyin’ çağrısında bulunmuştu.

Cübbeli Ahmet, yaptığı açıklamada, “Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vs. adaylarına, özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları ama kaybettirip CHP'yi, DEM'i, teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey (oy) vermek caiz değildir. Rey verenler günahkâr olur” demişti.

Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz Cübbeli Ahmet, AKP’nin seçimleri neden kaybettiğine dair bir analiz kaleme aldı.

“İSMAİLAĞA DESTEK VERMEDİ”

“Bu seçimi Fetö’nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim” diyen Cübbeli Ahmet, “Nitekim her seçimde Cumhur İttifâkı’na açık destek yayınlayan İsmailağa’nın bu seçimde hiçbir resmî sitesinde seçimi ve Cumhur İttifâkı’nın ismini geçirmemesi, Tayyip Bey Hasan Efendi’yi ziyaret ettiğinde ilk paylaşımlarda Murat Kurum Beyefendi’nin fotoğrafını paylaşmamaları ancak 40 dakika sonra paylaşsalar da haberlere ilk fotoğrafın yansıması nedeniyle ziyaretin genel bir ziyaret ve duâ çerçevesinde anlaşılması ve fıkıh heyetlerinin insanları uyandırması gereken en mühim konuda: “Cumhur İttifâkı’nı kaybettirip DEM iltisaklı grupları kazandırmanın caiz olmadığı” hususunda milleti uyarmaması, bâhusus Saadet ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin bu seçimde özellikle İstanbul bazında çok büyük rol oynayacakları göz önünde bulundurularak bu hususta: ‘Ehveni şer de olsa hâlis şerre karşı onu desteklemek vaciptir, dolayısıyla İstanbul gibi yerlerde Cumhur İttifâkı’ndan başkasına rey verip mahzâ şerri kazandırmak câiz değildir’ fetvasını yayınlamaması bizi bu duruma getirmiştir” ifadelerini kullandı.

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