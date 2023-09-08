Tarikatçılar canlı yayında "Sakalsız erkek diğer erkekleri tahrik eder" dedi. Bu LGBT değil mi?

İslamcı Fatih Medreseleri'ne ait bir televizyon kanalında, sakalını kesen erkeklerin diğer erkekleri tahrik edebileceği iddia edildi. Akıllara “Peki bu da LGBT değil mi?” sorusu geldi.

Tarikatçılar canlı yayında "Sakalsız erkek diğer erkekleri tahrik eder" dedi. Bu LGBT değil mi?

Editör: Özlem Kıral

İslamcı Fatih Medreseleri'ne ait FM TV'de yayınlanan "Saklı Gerçekler" adlı programda kaydedilen görüntülerde, erkeğin kadından ayrılması için sakal bırakması gerektiği, sakalını kesen erkeklerin diğer erkekleri tahrik edebileceği iddia edildi.

2017 yılında yayınlanan programda, "Hanımı izin vermediği için tıraş olması caiz mi" sorusu soruluyor.

Bunun üzerine programa katılan şahıs, "Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek, kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Kadından ayıran iki uzvundan biri sakaldır zaten.

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İleride bir adam gördünüz, uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Şimdi, bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girerin. Ne gerek var insanları meşgul ediyorsun" diye yanıt veriyor.

Tarikatçının bu sözlerinden sonra "LGBT değil mi? sorusu akıllara geldi. Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.

İşte gelen tepkiler:

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