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Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı

Kırıkkale'de tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir sebeple anız yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 17:57
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Tarım arazisinde çıkan anız yangınında ağaçlar ve bağlar küle döndü

Kırıkkale'de tarım arazisinde anız yangını çıktı
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde tarım arazilerinde çıkan anız yangının sıçradığı çok sayıda ağaç ve bağ küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çelebi ilçesinin Karahacılı köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Tarım arazisinde büyüyen alevler, çevrede bulunan ağaçlara ve bağa sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çelebi, Keskin ve Karakeçili Belediyeleri'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre yanan yerlerde soğutma çalışması yaptı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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