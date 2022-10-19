Yeniden Silivri yollarına düşen Ali Türkşen'den Mehmet Ali Çelebi'yi utandıracak mesaj. Neden barışmayacağını ve helalleşmeyeceğini açıkladı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kafes Eylem Planı, Poyrazköy soruşturması ve amirallere suikast soruşturmalarında görev alan, aralarında FETÖ firarileri savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen’in de olduğu 68 kişi hakkında “gizliliği ihlal etme, iftira, suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, suçluyu kayırma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma” suçlarından hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

"BAŞIMIZA BU BELALARI AÇANLARLA HELALLEŞMEYECEĞİZ"

Ali Türkşen kişisel sosyal medya hesabından "Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü" başlığıyla paylaştığı fotoğrafa "İyi haftalar olsun hepimize. İşi gücü bıraktık, @huseyin_ersoz_hukuk_burosu kardeşimle yine Silivri yollarına düştük. İğneyle kazırcasına bir kez daha adalet aramak için. Sonuç ne olursa olsun “Unutmayacağız, Barışmayacağız, Affetmeyeceğiz” ve başımıza bu belaları açanlarla asla helalleşmeyeceğiz…" notunu düştü.

"AFFETMİYORUM" DİLEKÇESİ

Poyrazköy davası olarak bilinen, kumpas davalarını yürüten hakim ve savcılar hakkında 83 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya dün dilekçe sunan Ali Türkşen, “Türkan Saylan adına, Ali Tatar adına, Sadettin Doğan adına da şikayetçiyim. Bu caniliğin sorumlularını, masumlara kıyanları, unutmuyorum, barışmıyorum, affetmiyorum, helalleşmiyorum” vurgusunu tekrarlamıştı.

ALİ TÜRKŞEN KİMDİR?

Kardak Kahramanı olarak bilinen Emekli Deniz Kurmay Albay Emekli SAT Komandosu Ali Tatar, Balyoz Davası’nda 16 yıl hapis cezasına çarptırılıp, 3,5 yıl hapis yatmasının ardından FETÖ kumpasının ortaya çıkmasıyla serbest bırakılmıştı.

DİLEKÇEDEKİ O İSİMLER

TÜRKAN SAYLAN: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) yönelik soruşturma kapsamında 13 Nisan 2009’da evi basıldı. ÇYDD bürolarına da baskın yapıldı. Kanser tedavisi gören Saylan, operasyondan bir ay sonra 18 Mayıs 2009’da yaşamını yitirdi.

ALİ TATAR: Amirallere Suikast soruşturması kapsamında tutuklandı, ardından serbest bırakıldı. Hakkında yeniden tutuklama kararı çıkartılması üzerine intihar etti. Ölümünden sonra amirallere suikast iddiasıyla tutuklanmasına neden olan belgedeki el yazısının kendisine ait olmadığı belirlendi.

SADETTİN DOĞAN: 1996’da Yunanistan’a karşı Ege’de gerçekleştirilen Kardak operasyonuna katıldı. Poyrazköy davasının sanıkları arasında yer alan Doğan, 2009’da emekli oldu. Doğan, Somali’de THY Güvenlik Şefi olarak görev yaparken Mayıs 2014’te silahlı saldırıyla öldürüldü.

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde teğmenken, Ergenekon davasında 18 Eylül 2008’de tutuklanan ve 41 ay cezaevinde yatan Çelebi, 2014 yılında hakkındaki suçlamalardan beraat etmişti. Milletvekili seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrıldıktan sonra geçtiği Memleket Partisi’nden de istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katılmasıyla şaşırtmıştı.