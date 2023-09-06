Tarım Bakanlığı Kızıl Geyik avı için şartları duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü Eskişehir’de bulunan kızıl geyiğin avlanma şartlarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 - 2024 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı Ek Kararı açıklandı. Karara göre bölgelere avlanacak hayvan yaşı, sayısı ve ücretleri gibi bir dizi kurallar duyuruldu. Eskişehir’de de Kızıl Geyik için 4 Eylül 2023 ile 29 Şubat 2024 tarihleri arası için avlanma süresi belirlendi.

Eskişehir’de sırasıyla avlağın adı, toplam kota dağılımı ve avlama ücreti şöyle tabloda yer aldı;

Alpu Ağaçhisar DA, 4, 104 bin TL, Mihalıççık Çardak DA, 2, 120 bin Mihalıççık Çatacık YHGS, 3, 120 bin, Mihalıççık Kızılbörüklü DA, 4, 120 bin, Mihalıççık Ömerköy DA, 4, 120 bin, Odunpazarı Kalabak DA, 4, 104 bin, Saray DA, 1, 104 bin, Sivrihisar Dumluca DA, 4, 120 bin, Sultaniye DA, 1, 104 bin olarak belirtildi.

“CİNAYETTİR HUKUKA AYKIRIDIR”

Eskişehir kızıl geyikte her sene mahkeme kararıyla engellemesine rağmen yine ihale açıldı.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı’nın geçtiğimiz aylarda Afyonkarahisar, Denizli ve Kütahya’da toplam 20 kızıl geyik avlanmasına yönelik ihale yaptığı hukuk başvurusu üzerine Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’nce iptal edilmişti.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Av. Gülçin Yapıcı, mahkemenin iptal kararının ardından 20 kızıl geyiğin avlanmaktan kurtulduğunu belirterek, “Ekolojik dengenin bir unsuru olan ve nesli tükenmekte olan kızıl geyiklerin öldürülmesi her ne kadar ‘kira’ olarak belirlense de aslında cinayettir ve hukuka aykırıdır.” Sözlerini sarf etmişti.

BURSA'DA DA İPTAL OLMUŞTU

Bursa’da Tarım ve Orman Bakanlığı 2 . Bölge Müdürlüğü, 2 kızıl geyiğini av turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkarmıştı. İhalenin resmi olarak yayınlanmasının ardından, doğa koruma dernekleri ve hayvan severler harekete geçmiş baro avukatlarından Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurmuştu.

Bunun üzerine mahkemeye kararıyla ihale durdurulmuş Avukat Suna Soydaş yaptığı açıklamada, "Karara göre, 10 Haziran'da yapılacak olan ihale yapılmayacak. Böylelikle 2 geyiğin hayatı kurtulacak” demişti.