Tarım Kredi Market'teki yeni çay fiyatları açıklandı. Reyona girdiğinizde paketlere iyi bakın

Çaykur çay fiyatlarına yüzde 24 zam yaptı. Zam, 2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dâhil yüzde 68 zam yapılmasının ardından geldi.

Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi.

1 kilogramlık Tiryaki çayının Eylül 2023'te tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı bugün itibariyle 185,66 TL'ye çıktı.

Çaykur’un yaptığı zam sonrası Tarım Kredi marketlerinde satılan çayların zamlı fiyatı belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan etiketlerde 85,90 liradan satılan Çaykur çay çiçeğinin zamlı fiyatı 100,90 lira oldu.

Eylül ayından bu yana 109,90 liradan satılan Çaykur poşet çayın zamlı fiyatı ise 134,90 liraya geldi. 1 kiloluk Çaykur filiz çayın fiyatı 169,50 liradan 217,90 liraya yükseldi.

500 gramlık Çaykur kamelya çayının fiyatı ise 79,90 liradan 96,90 liraya geldi.