19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı

Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaretinde, sulama konusundaki sorunlarını anlatan vatandaşa yanıt verirken, “Sen daha adını söyleyemiyorsun” dedi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 18:35
Takip Et

Tarım Ve Orman Bakanı Kirişci, sulama konusunda yardım isteyen Osmaniyeli vatandaşa: Daha adını bile söyleyemiyorsun

Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
+
Aa
-

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye’de; Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu'nu ziyaret etti. İbrahim Kalencik, ziyaret sırasında Bakan Kirişci’ye; “Sayın Bakanım, Düziçi’nin sulamasıyla ilgili... Dedemden kalan bir su var orada. Ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Bu göletimiz ne olacak? Biz yanıyoruz” dedi.

Bakan Vahit Kirişci ise, “Daha adını bile söyleyemiyorsun… Bir de dedemden kaldı bilmem ne” dedi.

Bunun üzerine adını söyleyen vatandaş Kirişci'ye, “Ben İbrahim Kalencik. Amcanın kayını, Ökkeş amcanın kayını. Eski köy işletmelerinin şefi, Düziçi zabıta müdürü, çiftçi. Ufak da olsa çiftçi. Yardımınızı bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

True Men
19.11.2022 18:48
Vatandaşın yüzüne bile bakmıyor, yemek derdinde  
 
Ötüken
19.11.2022 18:40
Siz böyle ezik olduğunuz sürece bu vasıfsızlar tepenizden hiç inmeyecek.  
 
Kadir
19.11.2022 18:39
Atanmış bakan, pardon atanmış memur vatandaşa fırça atıyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
3
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
4
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlayacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri Beyoğlu'nda yaşatılacak
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Meral Akşener Gökçeada'daki yangınlarla ilgili açıklamada bulundu
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
﻿Alanya'da sağanak seralara zarar verdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.