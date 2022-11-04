Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan Kirişçi duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 513 milyon 491 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.