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Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama

Sözleşmeli üretim modelinin hayata geçeceğini duyuran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “Bu sene patates ve soğan para etti, hepimiz patatese ve soğana yüklenelim. Böyle bir uygulamaya artık geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 05:22
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tüm çiftçileri ilgilendiren bir açıklamada bulundu

Bakan Kirişçi'den tüm çiftçileri ilgilendiren açıklama
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Edirne Ticaret Borsasında gerçekleştirilen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de nüfusun ve gelen turist sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Kirişçi, gıdanın önemine değindi.

Üretimde planlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kirişçi, tarlanız var istediğinizi ekip dikme devri kapanacak. Toprağın ekolojisine, iklimin yapısına ve bölge planlamasına göre üretim planlaması yaparak kamudan izin alan bir üretici profili ortaya çıkaracağız. Önceliğimiz, un, yağ ve şeker diyoruz. Un için hububata, yağ için yağlı tohumlara ve şeker içinde şeker pancarına atıfta bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ

Bakan Kirişçi, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Önemli konulardan bir diğeri sözleşmeli üretim. Bu sene patates ve soğan para etti, hepimiz patatese ve soğana yüklenelim. Böyle bir uygulamaya artık geçit vermeyeceğiz. Şeker pancarında uygulanan modelin daha ötesinde bir modeli hayata geçireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimize ve Milletvekillerimize sunacağız. Sözleşmeli model olmazsa olmazımız.”

ARAZİ İKİ YILDAN FAZLA BOŞ KALIRSA...

İki yıldan fazla boş kalan arazilerin tarımsal faaliyetlerde kullanılması için yeni bir projeyi hayata geçireceklerini açıklayan Bakan Kirişçi, “2 yıldan fazla boş duran arazilerde kamu olarak ‘mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını ayıracağız. Mülke dokunamayız anayasal bir hak, fakat arazinin boş kalmaması için tarımsal faaliyette bulunanlara kiraya vereceğiz. Kira bedelini de kişilere ödeyeceğiz” dedi. (İHA)

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