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Pancar alım fiyatları açıklandı. Çiftçi yine hüsrana uğradı

2022 yılı pancar alım fiyatı açıklandı. Çiftçi yine hüsrana uğradı. Çiftçi, 2022 yılı pancar alım fiyatının en düşük 1500 TL/ton açıklanmasını beklerken, Pancar alım fiyatının çiftçinin beklentisinin altında çıktı. Çiftçi en az 1500 bekliyordu Bakan fiyatı 1400 lira olarak açıkladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:15
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi açıkladı. Pancar çiftçisi yine hüsrana uğradı

Pancar alım fiyatları açıklandı. Çiftçi yine hüsrana uğradı
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Pancar fiyatları açıklandı çiftçi hüsrana uğradı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kars Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası töreninde konuştu. Kirişçi, konuşmasında 2022 yılı pancar alım fiyatını açıkladı. Kirişçi, 2022 yılı pancar alım fiyatının geçen yıla göre yüzde 245 artırılarak 1400 TL/ton olarak belirlediklerini kaydetti. Kirişçi, ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere ton başına 50 TL kota tamamlama primi verileceğini belirterek, “Böylece 2022 yılı pancar alım fiyatı 1450 TL/ton olmuştur” dedi.

2022 yılı pancar alım fiyatının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 26 Eylül’de açıklanması bekleniyordu. Ancak alım fiyatının bugün Bakan Kirişçi tarafından açıklanması dikkat çekti. Bilindiği üzere daha önce 2022 yılı pancar avans alım fiyatı önce 800 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan fiyat artan maliyetleri karşılamadığı için çiftçi tarafından olumlu bulunmamıştı. Türkşeker daha sonra bu fiyatı 1100 TL/tona çıkardığını duyurmuştu. Ancak bu fiyatta çiftçi tarafından yeterli bulunmamış, pancar ekim taahhüdünde düşüşler yaşanmıştı.

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Ebru Kara
23.09.2022 16:53
Hükümetin Tarım bakanlığı bu ülkeye ihanet ediyor. Her yıl 500 bin ton kristal + mısır şurubu ithal edene kadar, pancar üretimi kotası artmalı. Gübre, mazot, sula desteği yeniden değerlendirilmeli.  
 
kamil
23.09.2022 16:37
köylü akapa rejimini taşıdı sırtında sonu böle oldu .  
 
Abbas
23.09.2022 16:29
Şeker fabrikalar satılırken bu şehir insanları akp ye çoğunlukla oy verdi, şimdi bu normal  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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