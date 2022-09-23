Pancar alım fiyatları açıklandı. Çiftçi yine hüsrana uğradı

Pancar fiyatları açıklandı çiftçi hüsrana uğradı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kars Şeker Fabrikası Pancar Alım Kampanyası töreninde konuştu. Kirişçi, konuşmasında 2022 yılı pancar alım fiyatını açıkladı. Kirişçi, 2022 yılı pancar alım fiyatının geçen yıla göre yüzde 245 artırılarak 1400 TL/ton olarak belirlediklerini kaydetti. Kirişçi, ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere ton başına 50 TL kota tamamlama primi verileceğini belirterek, “Böylece 2022 yılı pancar alım fiyatı 1450 TL/ton olmuştur” dedi.

2022 yılı pancar alım fiyatının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 26 Eylül’de açıklanması bekleniyordu. Ancak alım fiyatının bugün Bakan Kirişçi tarafından açıklanması dikkat çekti. Bilindiği üzere daha önce 2022 yılı pancar avans alım fiyatı önce 800 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan fiyat artan maliyetleri karşılamadığı için çiftçi tarafından olumlu bulunmamıştı. Türkşeker daha sonra bu fiyatı 1100 TL/tona çıkardığını duyurmuştu. Ancak bu fiyatta çiftçi tarafından yeterli bulunmamış, pancar ekim taahhüdünde düşüşler yaşanmıştı.