Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu
Tarım Ürünleri Üretici enflasyonu ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,85 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayına ait Tarım ÜFE, tarımdaki enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre Tarımda enflasyon Ocak'ta artış gösterdi. Tarım-ÜFE Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış gösterdi. Tarımdaki enflasyon geçen aynı ayına göre yüzde 57,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,26 artış gösterdi. Balık ve balıkçılık ürünlerindeki artış 11,54'lük yükseliş gösterdi. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,51 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,06 artış gerçekleşti.

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