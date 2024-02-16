ÖSYM'nin eski başkanı Ali Demir FETÖ'den beraat ettirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin eski başkanı Ali Demir FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandı.

Mahkeme başkanı, savunma yapması için için Demir’e söz verdi.



Demir 2020 yılında ÖSYM başkanlığı görevine getirildiğini söyledi. Ayrıca Demir, kendisinden önce ÖSYM’nin kişisel ilişkilerle idare edildiğini iddia etti.

“BUNU BU AMAÇLA YAPTIM”

Demir, “Bu ülke için, ÖSYM’de soru çalmanın ülkeye duyulan güvenin nasıl sarsılacağını biliyordum. Sınavın eşitlik ve adalet içinde olması, benim en hassas noktamdı. Bunu sağlamak benim varlık sebebimdi. Türkiye’de toplu kopyayı ortadan kaldıran, her öğrenciye farklı kitapçık dağıtmak bir devrimdir, bunu bu amaçla yaptım.” dedi.



Ayrıca Demir “Sınavların kapalı ortamda hazırlanmasını da ben yaptım, bu da büyük bir güvenlik önlemidir.” İfadelerini kullandı.

“YÜKSEK GÜVENLİKLE KORUMAYIZ BİZ YAPTIK”

Ali Demir, “Soruları yine yüksek güvenlikle korumayı da biz yaptık. Bu suçlamalar kabul edilebilir değil.” şeklinde konuştu.

MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ

Kararı açıklayan mahkeme, sanık Demir’in FETÖ üyeliği suçundan beraatine, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan takdir indirimi ile 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.



Hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi soruların sızdırılması Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmiş, bu süreçte FETÖ yapılanmasının adı sıkça anılmıştı. Dönemin ÖSYM Başkanı Ali Demir de soruşturmaların odak noktasında yer almıştı.