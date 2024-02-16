Fuhuş yapan yabancı uyruklu öğrenci AIDS’li çıktı. Bütün şehir şimdi birbirinden şüpheleniyor

Kaynak: İHA
Fuhuş yapan yabancı uyruklu öğrenci AIDS’li çıktı. Bütün şehir şimdi birbirinden şüpheleniyor
Türkiye'ye okumaya geldi, fuhuştan gözaltına alındı ve aidsli çıktı. Fas uyruklu öğrenci sınırdışı edilecek

Kütahya'yı karıştıran olay. Ahlak polisi fuhuş yaptığı yabancı uyruklu öğrenciyi gözaltına aldı. Yapılan muayenede öğrencinin aidsli olduğu tespit edildi.

Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gaybi Efendi Mahallesi'nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi A.A. (21) isimli kadının, para karşılığı fuhuş yaptığı tespit etti. Bunun üzerine ev takibe alındı, kadın müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi.

Eve yapılan baskında gözaltına alınanlar hakkında fuhuş yönünden idari işlem uygulandı. Toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu Faslı öğrencinin bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi.

Faslı öğrenci, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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