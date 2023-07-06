Tarla yangını bu kez Burdur'da

Burdur'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiyenin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Bağlar Mahallesi 2. Ayşeoğlupınarı yolu Sokak’ta su arıtma tesisi altında bulunan buğday tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan Mehmet Dereli’ye ait tarlada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.