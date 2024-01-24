TARSİM 2023'te sigortaladığı hayvan sayısını açıkladı

Kaynak: AA
TARSİM 2023'te sigortaladığı hayvan sayısını açıkladı
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), geçtiğimiz yıl ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında 638 milyar liralık tarımsal varlığı güvence sağlarken, 19,7 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı.

TARSİM'den gelen bilgilere göre kurum, Türkiye'de sürdürülebilir tarıma katkıda bulunmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğü belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl Tekirdağ, Edirne, Konya, Kırklareli ve Yozgat en fazla tarım sigortasının yapıldığı illerden oldu.

TARSİM, üretici ve yetiştiricilere geniş bir ürün yelpazesinde ve teminat kapsamında, 9 tarım sigortası branşında yüzde 67'ye varan devlet prim desteğiyle sunuyor.

TARSİM, çeşitli riskler sebebiyle bitkisel ürünleri, büyük ve küçükbaş hayvanları, seraları, kümes hayvanları, kovanları, su ürünleri zarar gören üretici ve yetiştiricilere, 312 bin adet hasar dosyası için toplam 8 milyar lira hasar ödemesi sağladı.

Fındık, buğday ve üzüm için en çok hasar ihbar gelen ürünlerden oldu

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamında geçtiğimiz yıl en çok fındık, buğday ve üzüm için hasar ihbarı alındı. En çok hasar ihbarının geldiği Manisa, Konya, Samsun ve Malatya en çok hasar ihbarın geldiği iller oldu.

En çok dolu, don, yaban domuzu, sel-su baskını ve fırtına nedeniyle hasar ihbarı alındı.

TARSİM, yürütülen hasar tespit işlemleri sonucunda üzüm üreticilerine 1 milyar 167 milyon lira, kayısı üreticilerine 1 milyar 77 milyon lira ve buğday üreticilerine 425 milyon lira hasar ödemesi sağlandı.

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