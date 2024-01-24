İlklerin şarj operatörü Eşarj, 1.000 istasyon hedefine ulaştı

Enerjisa, İstanbul’da kurduğu son yüksek hızlı (DC) istasyon ile 2023 yılı sonuna kadar verdiği 81 ilde 1.000 istasyona ulaştı. Eşarj, 1.000’inci istasyonuna Aqua Florya’da da kurdu.

2008 yılından beri faaliyet gösteren Eşarj, Türkiye’nin tamamında 700’den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 1.000 istasyona ulaşmış durumda.

Kurdukları bu istasyonlarıyla 1800’e yakın soket ve 80 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip olan Eşarj, global markaların elektrikli araç modelleri ile Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un satışlarının artmasıyla beraber, artan şarj istasyonu ihtiyacını karşılıyor.

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Eşarj olarak birinci istasyondan bininci istasyona büyük bir dönüşüm ve gelişim hikayesinin oyun kurucularından biri olduklarını söyleyerek, gerçekleştirdikleri birçok ilk ile sektöre ilham vermenin ve Türkiye Elektrikli Araç altyapısının yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdıklarını dile getirdi.