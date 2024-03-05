Tarsus'ta galvaniz kaplama tesisinde yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde Tarsus İş Geliştirme Merkezi yerleşkesinde bulunan özel bir firmaya ait galvaniz kaplama tesisinde yangın çıktı.

Alevler, kimsenin olmadığı anda henüz belirlenemeyen bir nedenle yükseldi.

Kapalı durumdaki iş yerinden çıkan dumanları fark eden güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat süren yangın ekiplerin müdahalesi sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay sonucu iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.