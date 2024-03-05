TIR ile çarpışan aracın sürücüsü öldü eşi yaralandı

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 14’ncü kilometresindeki Ahmetoluğu kavşağında gerçekleşti. Ahmet Sait Gökgün'un kullandığı otomobil, kavşakta Abdülkadir Gedik yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Ahmet Sait Gökgün’ün oracıkta hayatını kaybettiği belirlendi. Yalanan eşi Aynur Gökgün ise ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı. Sürücü Gökgün’ün cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.