Tartışma kanlı bitti. Şoför, tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Diyarbakır Ergani’de 40 yaşındaki yolcu otobüsü şoförü S.İ., mola için uğradıkları otogarda 42 yanındaki muavin Abbas İşler ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce otobüsün içinde yolcular varken, onu durdurmaya çalışan Abbas İşler’i ezdi. Otobüsteki yolcularla kaçmaya başlayan şoförü, Ergani çıkışındaki uyguma noktasında bulunan polisler yakaladı. Şoför gözaltına alındı.

Şehirlerarası otobüs şoförü S.İ. ve ve muavin Abbas İşler, otobüsün mola verdiği otogarda nedeni bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma büyüdü ve bir kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale etmesiyle taraflar ayrıldı fakat Abbas İşler, otogara yakınlarını çağırdı. Bu olay üzerine S.İ., içindeki yolcularla birlikte otobüsle hareket etti. Bunu gören muavin ise otobüsün ön tarafına geçerek onu durdurmaya çalıştı fakat otobüsün altında ezildi.

S.İ., durmadı ve yoluna devam etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abbas İşler’in yaşamını yitirdiğini iletti. Kaçan şoför S.İ. ise Ergani ilçesinin çıkışında bulunan uygulama noktasında, polisler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı devam ettiriyor