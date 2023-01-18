Hüseyin Aytekin isyan etti: Tartışmalı VAR kararı var

MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı penaltılarda 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından Eryaman Stadyumu'nun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



YİNE TARTIŞMALI VAR KARARI VAR

-İlk yarıda maçı koparabilirdik. Yine tartışmalı bir VAR kararı var. Sonuç olarak kazandık ama kazanırken de bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Çok yakın mesafede bir pozisyondu, öyle bir pozisyonda neden VAR'a ihtiyaç oldu, görüntüler kale arkasından alınan bir görüntüydü. Çok şükür penaltılarla da olsa bu maçı kazandık." dedi.

HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI

-Bu sene Türkiye Kupası Ankaragücü'nün en önemli hedeflerinden biridir. İnşallah Ankara'ya 22 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı getirmeyi ve Ankaragücü'ün önümüzdeki sezon Avrupa'da oynamasını çok arzu ediyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda deplasman yasakları olmaz. Biz burada tüm takımları misafir etmek istiyoruz.