Süper Lig'in en hırçın takımı belli oldu

Ligde 18 maçlık ilk yarı, hafta sonu yapılan maçlarla sona erdi. Geride kalan periyotta takımlar, 45 kırmızı, 804 sarı kart gördü. Takımlar arasında Fenerbahçe, 5 kartla en fazla kırmızı kart gören takım oldu. Sarı-lacivertlileri, 4'er kırmızı kartla Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor izledi. Mücadele eden 19 takım arasında kırmızı kart görmeyen tek takım ise Corendon Alanyaspor oldu.

Ligin ilk yarısında en fazla sarı kart ise 52 kez ile Kasımpaşa'ya çıktı. Lacivert-beyazlı takımı 51 sarı kartla Gaziantep FK, 50 sarı kartla ise Galatasaray takip etti.

Ligin ilk yarısında en fazla kırmızı kart, ikinci sarı karttan çıktı.

Ligin ilk yarısındaki 45 kırmızı kartın 22'sini iki kez ihtar alan futbolcular gördü. Futbolcular 10 kez ciddi faul nedeniyle oyundan atılırken, 7 kez bariz gol şansını engellemekten, 5 kez de şiddetli hareketten kırmızı kartla cezalandırıldı.

En fazla sarı kart ise 623 kez ile sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle gösterildi. Hakem kararlarına itirazdan ise 124 kez sarı kart verildi.



