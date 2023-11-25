Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, aralarında kavga çıkan babası tarafından silahla vurularak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Kasım Mahallesi’nde Tekcan Caddesi ile Uzay Sokağın kesiştiği noktada bir saç tasarım merkezinin önünde meydana geldi. S.G. (54) ve oğlu S.H.G. (28) arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi önceden aynı sektörde işletme sahibi olan oğlunun babasına malzemelerinden bazılarını vererek farklı bir yere taşınması ardından geri istemesi olarak iddia edildi.

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Telefonda büyüyen tartışma sonucunda S.H.G. olay yerine 39 LV 063 plakalı araç ile geldi. Araçtan elinde tornavida ile inen S.H.G.’ye babası silahını çıkararak 3 el ateş etti. Olayda S.H.G. bacağından yaralandı. Öte yandan, olayı ayırmak için araya giren saç tasarım merkezi çırağı da hafif şekilde yaralandı.

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Olay yerine sağlık personelleri ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken baba S.G. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

aw084803-04.jpgOlay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme yaparak delilleri topladı. Soruşturma devam ediyor.

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