‘Taş Kâğıt Makas’ alarm veriyor

Kanal D’nin yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan ‘Taş Kâğıt Makas’ dizisi, âdeta alarm veriyor. Babası için adalet mücadelesi veren ‘Umut’un hikâyesini anlatan dizi, önceki akşam ekrana gelen bölümüyle reytinglerde ilk 10’a bile giremedi.

Her ne kadar sosyal medyada çok konuşulsa da bu durum reytinglere yansımamış. Hatırlamakla unutmak arasındaki dengeyi adaletin terazisinde tartan dizi, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde de umut vermemişti. Böyle giderse, erken bir final kaçınılmaz olur. Belki o finali bile göremeyiz. Çünkü, Kanal D’nin daha önceki dönemlerde finalini bile yaptırmadan yayından kaldırdığı dizileri biliyoruz. Umarım, bu sahne gerçekleşmez.

Dizide Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Doğandemir, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer alıyor.

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Yaşı küçük, oyunculuğu büyük

NOW TV’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ dizisinin çocuk oyuncusu Melisa Duru Ünal, her geçen gün hayran kitlesini daha da artırıyor.

Dizide Cemre Baysel’in çocukluğuna hayat veren Melisa Duru Ünal, oyunculuğuyla âdeta şov yapıyor. Ünal, dizinin başladığı günden bu yana gösterdiği başarılı grafiği ile herkesin büyük beğenisini kazandı. Küçük yaşına rağmen sergilediği oyunculuk performansı, alkışı fazlasıyla hak ediyor. 3 bölümde kalbimize resmen taht kurdu.

Bu şekilde devam ettiği sürece, Melisa Duru Ünal ismini önümüzdeki dönemlerde daha çok duyacak gibiyiz. Yolu açık olsun.

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Türkiye turnesine çıkıyor

Kendine has tarzı ve cesur şakalarıyla yaptığı gösteriler büyük ilgi gören Baturay Özdemir, Türkiye turnesine çıkıyor.

Son dönemlerin en başarılı komedyenlerinden birisi olan Baturay Özdemir, turnede kendisini izlemeye gelecek sevenlerini yine kahkahaya boğacak.

Geniş bir hayran kitlesine sahip komedyen, 28 Eylül’de İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda, 2 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 5 Ekim’de Bursa DasDas Sahnesi’nde, 12 Ekim’de Ankara MEB Şura’da, 23 Ekim’de İstanbul DasDas’ta, 8 Kasım’da Diyarbakır Sezai Karakoç KKM’de, 9 Kasım’da Urfa City Avm’de, 10 Kasım’da ise 01 Burda PGM’de sahne alacak.