Taş Kağıt Makas konusu nedir? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor?

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Taş Kağıt Makas konusu nedir? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor?
Başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Taş Kağıt Makas konusu nedir? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Taş Kağıt Makas dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Taş Kağıt Makas dizisinin senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. Peki, Taş Kağıt Makas konusu nedir? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

"Taş, Kağıt, Makas" dizisi, MF Yapım tarafından üstlenilen yapımcılığıyla, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak.

Dizinin merakla beklenen atmosferi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un (Ekin Koç) öne çıkan karakteri etrafında şekillenecek. Umut, babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla izleyicileri etkileyecek sürükleyici bir hikayenin içine çekecek.

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TAŞ KAĞIT MAKAS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

Taş Kağıt Makas’ın henüz yayın tarihi belirlenmedi.

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