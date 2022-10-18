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Çekmeköylüler korku içinde. Deyim gerçek oldu başlarına taş yağdı

Çekmeköy'de özel bir şirkete ait taş ocağında dinamit patlatılması sonucu çevredeki bazı evler ve bir caminin kolonları zarar gördü. Çatlaklar oluşan evlerde oturan mahalleli durumdan bir süredir rahatsızlık duyduklarını belirtti. Dinamit patlatılan taş ocağı havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:22
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Taş ocağında patlatılan dinamit sonrası Çekmeköydeki evlere taş yağdı

Çekmeköylüler korku içinde. Deyim gerçek oldu başlarına taş yağdı
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Çekmeköy'ün Hüseyinli Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait taş ocağında dün akşam saatlerinde dinamit patlatıldı. Patlamada yakındaki evlerin camları kırıldı, duvarlarda çatlaklar oluştu.

Bazı evlerde ise patlama nedeniyle sıçrayan taşlar hasara neden oldu. Mahalledeki caminin kolonlarının da patlamalar nedeniyle çatladığı görüldü. Ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsız olduklarını ve çatlaklar oluşan evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

“SARSINTIYI BİR TÜRLÜ ÇÖZÜME KAVUŞTURAMADIK"

Hüseyinli Mahallesi Muhtarı İlhan Kılınç, “Daha önceki yıllarda da olmuştu. Ama son yaşadığımız olay çok farklıydı. Yani burada yapılan patlatmada taşlar adeta mahallenin üstüne yağdı. Bizim burada tesellimiz, taşların bir insanın kafasına düşmemiş olması, çatılarda kırıklar var, duvarlara vuran taşlar var. İnsanlar bahçedeyken yanına düşen taşlar var.

Sarsıntıdan evlerde de ciddi çatlaklar var. Başta camimiz olmak üzere çok kişinin evinde çatlak var. Daha önceki yıllarda da oldu. Burada 40 yıldır şu Hüseyinli köyü tamamen toz istilası altındaydı. Taş ocağının kırıcı testlerinde çıkan tozlar köyü komple kaplamıştı. Biz buna müdahale ettik. Kısmen köyü tozdan kurtardık ama sarsıntıyı bir türlü çözüme kavuşturamadık” dedi.

“PATLAMA OLDUĞUNA BİLE İNANAMADIK"

Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlardan İlkay Kılıç, "Sürekli patlamalardan dolayı taş yağıyor. Oluklar hep kırık. Yani bu şekilde yaşanmaz ki bunun durdurulmasını istiyoruz. 45 yıl oluyor bu fabrika, sürekli yalvardık 'az patlatın' diye. Ama hiç kimse dinlemedi ki bunu. Dün olan patlamaya biz patlama olduğuna bile inanamadık o kadar büyüktü. Sanki herkesin evinin altında bomba patladı" diye konuştu.

“TAŞLAR EVİMİZE GELİYOR"

Patlatılan dinamitlerle evi zarar gören vatandaşlardan Fatma Yılmaz, "Hayvanlarımdan çıktım, evime gidecektim, bahçeye girdim, yemek yapmak için 2-3 biber alayım dedim. O esnada bir dinamit atıldı. Tam oradan evimin duvarına geldi. Evim 3. katta. Orada da çocuklarım yatıyordu. İçeri girseydi çok kötü olurdu. Artık yeter biz yapamıyoruz. Taşlar evimize geliyor. Bundan bir ay öncesi ineğimin sırtına geldi. Buna bir çare bulun. Taşlar resmen yağmur gibi kafamıza yağıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

 

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