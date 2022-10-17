Rusya Kiev'de sivil yerleşim yerlerini yeniden vurmaya başladı

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtti. Kliçko, bazı sivil yerleşimlerin saldırılardan etkilendiğini kaydetti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerine hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya’nın kamikaze İHA’larıyla saldırı düzenlediğini aktardı. Can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Rus güçleri 10 Ekim’de de Kiev’e bir dizi saldırı düzenlemiş, 20’ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova bölgede saldırıların devam ettiğini ve şiddetli patlamaların yaşandığını dile getirdi.

Khalilova, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kyiv’de üçüncü şiddetli parlama. Başkente insansız hava aracı saldırısı devam ediyor Bazı insansız hava araçları Ukrayna hava savunması tarafından vuruldu” ifadelerini kullandı.