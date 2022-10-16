CHP'li Maraklı yaşanan iş kazalarının fotoğrafını böyle çekti: Kuralsızlık ve hukuksuzluk biterse iş kazaları da biter

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı madende cuma akşam saatlerinde yaşanan patlama ile 41 madenci hayatını kaybetti. Bakan Koca ise dün akşam yaptığı açıklamada Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren hastalardan 5'inin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

SAYIŞTAY DİKKAT ÇEKTİ

Patlama yaşanan madenle ilgili Sayıştay'ın tehlikeye dikkat çektiği ortaya çıktı. Sayıştay'ın TTK 2019 Yılı Denetim Raporunda, Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madende patlamanın yaşandığı derinlikte ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığı konusunda uyarı yapıldığı görüldü.

Amasra'daki maden faciası sonrasında iş kazaları, Türkiye'deki maden kazaları, yargılama süreleri ve verilen cezalar tekrar gündeme geldi. Uzun yıllardır iş hukuku konusunda çalışan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Av. Bülent Maraklı'nın verdiği bilgiler acı tabloyu gözler önüne serdi.

"İŞ KAZALARININ YÜZDE 98'İ ENGELLENEBİLİR"

"Bilim uygarlığı çağındayız.. Teknoloji ve teknikle iş kazalarının oranı düşmüş ve birçok alanda sıfırlanmıştır." diyen Maraklı, "İLO'ya göre iş kazalarının % 98 önlenebilir/ engellenebilir. 26 yıldır iş hukuku alanında çalışıyorum. Baktığım tüm iş kazaları davalarında gördüm ve biliyorum ki % 90 oranında işveren ağır ve yüksek kusurlu çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"İŞVEREN CAYDIRICI CEZALAR ALMAMAKTA"

Türkiye'deki iş kazaları davalarında caydırıcı cezaların olmadığını belirten Maraklı, "İşveren bilim ve teknoloji rehberliğinde yasalara uygun önlem ve tedbirleri alsa iş kazalarının büyük bir bölümü meydana gelmeyecektir. Ayrıca ülkemizde adalet ve hukuk standartları da çok düşük. Meydana gelen iş kazaları yargılamaları çok karmaşık ve uzun. İşveren ağır ve tam kusurlu olduğu halde bile caydırıcı cezalar almamakta." bilgisini verdi.

"İŞ KAZALARI KADER DEĞİLDİR"

"Tazminat davaları ortalama 8 yıl sürmekte. Yargının geç ve hiç işlememesi işvereni rehavette ve tedbirsizliğe sevk etmektedir." diyen Maraklı, "Biliyoruz ve biliyorsunuz iş kazaları kader değildir." değerlendirmesini yaptı.

"KURALSIZLIK VE HUKUKSUZLUK BİTERSE İŞ KAZALARI DA BİTER"

Maraklı, "Kuralsızlık ve hukuksuzluk biterse iş kazaları da biter. Yazıktır! Günahtır! Giden candır can geri gelmez. İş güvenliği tedbirleri, adalet, akıl ve bilim rehberliği iş kazalarında bizi kötü kaderden kurtarır." dedi.