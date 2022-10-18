Madenci güvenliği için ayrılan paraya hiç dokunulmamış. Bartın'da Facianın göz göre göre geldiği bir kez daha ortaya çıktı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

Birğün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) Yatırım Programı’ndaki veriler facianın göz göre göre geldiği bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖDENEĞİN YALNIZCA YÜZDE 2’Sİ HARCANMIŞ

Güvenliği sağlamaya yönelik ödeneğin yalnızca yüzde 2’si harcandı. Kurumun, “Madencilik Altyapı ve İyileştirme” amacıyla ayırdığı 25,2 milyon TL’den yalnızca 480 bin TL harcadığı, 1,5 milyon TL harcama öngördüğü, “İş Güvenliği ve Eğitim Kampüsü” için ise hiçbir adım atmadığı ortaya çıktı.

TTK’nin 2021 Yılı Yatırım Programı ise madencilerin güvenliği konusunda büyük önem taşıyan projeler için ayrılan paraya neredeyse hiç dokunulmadığını ortaya koydu.

TTK’nin verilerine göre, “Madencilik Altyapı ve İyileştirme” kalemi için 2021 yılında 25 milyon 279 bin TL ayrıldı. 2021 yılı içinde yapılan düzenlemeler ile bütçe makaslanarak 18 milyon 53 bin TL’ye kadar düşürüldü. Madencilik altyapı ve iyileştirme çalışmaları için 2021 yılında gerçekleştirilen fiziki harcama ise 480 bin TL’de kaldı.

İŞ GÜVENLİĞİ PROJESİNİ DE FAALİYETE GEÇİRMEDİ

Verilere göre TTK, “İş Güvenliği ve Eğitim Kampusu” projesini de hedeflediği gibi 2021 yılı içinde hayata geçirmedi. Kampus için ayrılan 1 milyon 500 bin TL’den bir kuruş dahi harcanmadı. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesini de kapsayan TTK’ye bağlı beş müessesedeki ekonomik ömrünü dolduran makine ve teçhizatın yenilenmesine yönelik projelerin gerçekleşme durumları da dikkati çekti. Buna göre, tesislerdeki makine ve teçhizatın yenilenmesine yönelik 2021 Yılı Yatırım Programı’na 58 milyon 521 bin TL ödenek yazıldı.

2021 yılının sonu itibarıyla harcanan para ise 21,8 milyon TL oldu. Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi için ayrılan 4 milyon 471 bin TL’nin ise yalnızca 1 milyon 559 bin TL’si harcandı.

NE OLDU?

Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 41 işçi ise hayatını kaybetti. Patlamada 11 işçi yaralandı, 58 işçi ise sağ olarak kurtarıldı.

5 işçinin ise durumunun ağır olduğu açıkladı. Patlamadan kısa bir süre sonra ise savcılar harekete geçerek soruşturma başlattı. Patlama da ihmal olup olmadığı ise araştırılıyor.