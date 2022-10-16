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  • 41 şehit verdiğimiz maden faciasında kahreden detay. ''Arkadaşlarımı bırakamam'' deyip daldı bir daha çıkamadı

41 şehit verdiğimiz maden faciasında kahreden detay. ''Arkadaşlarımı bırakamam'' deyip daldı bir daha çıkamadı

Bartın'daki maden faciasından kahreden detay ortaya çıktı. 41 kişinin şehit olduğu patlamadan önce madende ekipbaşı olarak görev yapan Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı, daha sonra 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek girdiği madende şehit olduğu ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 09:49
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Bartın'daki maden ocağı patlamasında ekipbaşı Yener Saygın'ın arkadaşlarımı bırakamam diyerek 6 arkadaşını kurtardıktan sonra şehit olduğu öğrenildi

41 şehit verdiğimiz maden faciasında kahreden detay. ''Arkadaşlarımı bırakamam'' deyip daldı bir daha çıkamadı
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Cuma günü (14 Ekim) Bartın Amasra'da bir maden ocağında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olayda 41 madenci şehit olurken, 9 kişinin yaralandığı, 58 işçinin ise kurtarıldığı aktarıldı. Tüm Türkiye'yi yasa bağan olayla ilgili kahreden bir detay daha ortaya çıktı.

Ekipbaşı Yener Saygın'ın patlamanın ilk anında 6 arkadaşını kurtardığı daha sonra 'Arkadaşlarımı bırakamam' diyerek girdiği madende şehit olduğu öğrenildi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE 6 ARKADAŞINI KURTARDI

Maden faciası gerçekleşmeden önce ekipbaşı olarak görevini yapan Yener Saygın (42) patlamanın olduğu Cuma günü gündüz vardiyasındaydı fakat bir arkadaşıyla yer değiştirip geceye kalmıştı.

İş arkadaşlarının belirttiğine göre işinde disiplinli, sakin bir yapısı olan Saygın, patlamanın ilk anlarında 6 arkadaşını dışarıya çıkardı. Fakat aşağıda başkaları da vardı. "Arkadaşlarımı bırakamam" diyerek gaz maskesini takıp yeniden aşağı indi. Ancak aktarılan bilgilere göre Saygın’ın tekrar dışarı çıkmaya nefesi yetmedi. Şehit Saygın'ın babasının da aynı madenden emekli olduğu ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; acı haberi alan felçli annesi Hafize Saygın büyük acı yaşadı. Halasının oğlu Osman Özer "12 yaşındaki kızı Esila'ya âşık bir babaydı. Her boş vaktini onunla geçirirdi" dedi.

"15 KİŞİDEN BİR TEK BEN SAĞ ÇIKTIM"

Patlamadan iki dakikayla kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı "Eksi 300 kotunda 15 kişiden bir tek ben sağ çıktım. Ama ondan sonra arkadaşlarım için iki kere daha içeri girdim. Arkadaşlarımızı bırakmadık. En son görevimizi yaptık. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı" diye açıklamalarında bulundu.

Maden işçisi Celal Kara da "Hiçbir şeyden korkmadan, tereddüt dahi etmeden içeriye tekrar girdik ve mücadelemizi verdik. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz" dedi.

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eskiyaylalı
16.10.2022 10:04
Mekanlarınız cennet olur inşallah. Umarım emanetlerinize bu devlet gerektiği şekilde sahip çıkar .  
 
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