Çarşı pazar yangın yeriyken kamuya 100 yeni araç. Tasarruf yine vatandaşa kaldı

Kamunun taşıt alımlarına kısıtlama getiren tasarruf genelgeleri hemen her yıl kağıt üzerinde kalırken Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) verileri de araç alımı için harcanan fahiş paraları açığa çıkardı. DMO’nun kamuda kullanılması amacıyla 2022’nin Eylül-Kasım döneminde toplam 100 taşıt aldığı öğrenildi. Kamu adına alınan 100 taşıttan altısını 4X4 arazi aracı araçları oluşturdu.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’nin ekonomik krizi önlenemez hale getiren politikaları, milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürükledi. İktidar, hemen her krizde yurttaşa, “Kemer sıkmayı” öğütlese de kamunun harcamalarından tasarruf edilmedi. Cumhurbaşkanlığı’nca yayımlanan ve kamunun araç ve taşınmaz satın alımları ile kiralamalarına kısıtlama getirilen genelgeleri, bakanlıklar ve AKP’li yerel yönetimlerce kağıt üzerinde bırakıldı. Hemen her AKP’li belediye, fahiş paralarla satın alınan ya da kiralanan makam araçları ile gündeme geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet ihtiyaçlarının tedariki ile dağıtımdan sorumlu olan Devlet Malzeme Ofisi’nin verileri de taşıt alımları için harcanan paranın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

FİLO GİDEREK GENİŞLEDİ

DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nca taşıt satın alımına yönelik 2022’nin son çeyreğinde gerçekleştirilen ihalelerin ilki 2 Eylül’de düzenlendi. İhale kapsamında üç adet 2022 model 4X4 araç satın alındı. Araçlar için İstanbul merkezli bir otomotiv firması ile 697 bin 800 TL’lik anlaşma yapıldı.

8 Eylül’de ise “Muhtelif 34 araç” başlıklı ihale kapsamında 10 milyon 468 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Eylül’de DMO, 4X4 araçlar için de anlaşmalar yaptı. Bu kapsamda 19 Eylül’de Toyota Hilux marka arazi aracı 663 bin 825 TL karşılığında kamunun filosuna katıldı. DMO, 1 milyon 268 bin TL ödeyerek aynı markadan iki aracı da 4 Ekim’de kamu filosuna kattı.

LÜKS MAKAM ARACI ALINDI

2022 yılının son çeyreğinde kamu kurumlarının kullanması amacıyla satın alınan araçlardan en dikkati çekeni, Mercedes marka makam aracı oldu. DMO’nun 2 milyon 149 bin 200 TL ödeyerek satın aldığı aracın, “S 400 d 4Matic L Inspiration” model olduğu bildirildi.

DMO 1 No’lu Satınalma Daire Başkanlığı’nca Eylül-Kasım döneminde kamu adına satın alınan diğer bazı araçlar ve maliyetleri ise şöyle sıralandı:

-35 adet Egea: 8 milyon 587 bin TL,

-50 adet Egea Sedan: 12 milyon 897 bin TL,

-Dört adet Egea Cross: 1 milyon 93 bin TL,

-Bir adet Toyota 4X4: 663 bin 825 TL.

YURTTAŞA TASARRUF ÖĞÜTLERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz Kasım ayında, “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirlerini açıkladı. Yurttaşa öğütler içeren ve “Bu kadarı da olmaz” dedirten bazı öneriler şöyle kaydedildi:

-Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin.

-Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun.

-Banyoya kum saati koyun, dört dakikadan fazla duş almayın.

-Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp ortamı ısıtın.

-Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın.