﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde bulunan bir otelde dün akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre R.Ç. isimli şahıs, yeni tanıştığı bir kızın kendisiyle konuşmak istememesi üzerine kızın kaldığı oteli geldi.

Otel çalışanları tarafından kız arkadaşının saklandığı düşünen şüpheli bir süre etrafta dolandıktan sonra elinde bulunan bir cismi otelin girişinde yakarak olay yerinden kaçtı. İçeride dumanları gören müşteri ve çalışanlar hızla otelden çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi.

OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otel çalışanları tarafından söndürülen yangının başka bir yere sıçrama ihtimaline karşı içerde tedbir aldı.

Polis ekipleri, tahliye edilen yurttaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu esnada otel çalışanları ise birbirleriyle tartışma yaşadı. Polisin müdahalesiyle tekrar tansiyon düşerken, ortalığı karıştıran R.Ç., otelin karşısında bulunan bir duvara, “Sıkıntı sandığınızdan büyük. Yok mu beni bu cehennemden kurtaran?” yazıp altına 911'i etiketledi.

Ortalığı karıştıran şüphelinin yangın çıkarıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yeni tanıştığı kızın otelden 1 gün önce ayrıldığı öğrenildi. (AA)