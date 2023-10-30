Taştaki şifreler tek tek çözüldü. 3 bin 250 yıl önce yazıldı

Çalışan herkesi hayrete düşürecek... Mısır Deir el-Medina’da işe gelmeme mazeretlerine dair bir liste bulundu.

Taştaki şifreler tek tek çözüldü. 3 bin 250 yıl önce yazıldı

Arkeofili'de yer alan habere göre, Mısır Deir el-Medina'da bulunan MÖ 1250 tarihli ostrakon, II. Ramses’in '40. Yılı' olarak etiketlenmiş olan işe katılım kaydı yılın 280 gününü kapsayan bir işçi kaydı sağlıyor.

Ostrakonun her iki yüzünde, sağ tarafta sütunlar halinde düzenlenmiş 40 işçinin isminden oluşan bir liste ve sol tarafta yatay bir çizgide siyahla yazılmış tarihler bulunuyor.

Çoğu tarihin üzerinde kişinin o tarihte neden işe gelmediğini gösteren kırmızı bir kelime veya deyim bulunuyor. Bu ifadeler arasında 'hasta', 'patronuyla birlikte', 'bira mayalıyor', 'annesini mumyalıyor', 'akrep ısırdı' gibi çeşitli mazeretler yer alıyor.

NEDENLER

Devamsızlığın en sık kaydedilen nedeni, ‘göz rahatsızlığı’ ve ‘akrep sokması’ da dahil olmak üzere hastalık (100’den fazla kez geçiyor). Bir sonraki en sık görülen durum ise kişinin patronunun yanında onun için özel iş yapması.

Ön yüzde yer alan Hiyeratik yazıya göre:

Penduauu: Baharın 1. ayı, 14. günü (Khonsu ile içmek)
Hornefer: Kışın 2. ayı 13. gün-17. gün (Patronuyla)
Hornefer: Yazın 2. ayı 10. günü (Hasta)
Horemwia: Baharın 3. ayı 21. gün-22. gün (Patronuyla), Kışın 2. ayı, 8. gün (Bira mayalıyor), Yazın 3. ayı 17. gün-21. gün (Hasta), Yazın 2. ayı 4. gün (Patronuyla)
Wadjmose: Kışın 4. ayı 23. gün (Kızının kanaması vardı), Yazın 4. ayı 6. gün (Evini inşa ediyor)
Nebamentet: Hehnekhu: Yazın 1. ayı 16. gün-17. gün (Patronuyla), Yazın 2. ayı 7. gün-8. gün (Annesini mumyalıyor)
Pennub: Baharın 3. ayı 21. gün-24. gün (Aapehti ile birlikte), Kışın 2. ayı 7. gün-8. gün (Katip için taş alıp getiriyor), 23. gün-24. gün (Katiple birlikte), Kışın 3. ayı 28. gün (Bira mayalıyor), Kışın 4. ayı 24. gün-25. gün (Annesi hasta)
Anuy: Kışın 1. ayı 24. gün (Katip için taş alıp getiriyor), Kışın 3. ayı 28. gün (Bira mayalıyor)
Wennefer: Kışın 1. ayı 14. gün (Tanrıya adak), Yazın 4. ayı 4. gün (Tanrıya adak)
Buqentuf: Kışın 1. ayı 17. gün (Patronuyla), Kışın 1. ayı 18. gün (Bira mayalıyor), Yazın 2. ayı 6. gün-8. gün (Annesini mumyalıyor).

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''GÖZÜ ACIYOR, KAPI TAMİR EDİYOR...''

Arka yüzde yer alan Hiyeratik yazıya göre:

Huynefer: Kışın 2. ayı 7. gün-8. gün (Hasta), Yazın 3. ayı 3. günü-5. günü (Gözü acıyor), 7. gün-8. gün (Hasta)

Amenemwia: Kışın 1. ayı 15. gün (Hormose’yi mumyalıyor), Kışın 2. ayı 7. gün (İzinli), Kışın 2. ayı 8. gün (Bira mayalıyor), 16. gün (Kapıyı tamir ediyor), 23. gün-24. gün (Hasta), Kışın 3. ayı 6. gün (Annesini mumyalıyor)

Inhurkhawy: Baharın 4. ayı 17. günü (Eşinin kanaması vardı)

Neferabu: Baharın 4. ayı 15. gün (Kızının kanaması vardı), Yazın 2. ayı 7. gün (Kardeşini mumyalıyor), 8. gün (Kardeşi için libasyon), Yazın 4. ayı 26. gün (Eşinin kanaması vardı)

Inuy: Kışın 1. ayı 24. gün (Qenherkhepshef için taş topluyor), Kışın 2. ayı, 17. gün (Katip ile izinli)
Rahotep: Kışın 1. ayı 14. gün (Tanrıya adak), Kışın 4. ayı 25. gün (Kızının kanaması var), Yazın 2. ayı 5. gün-8. gün (Oğlunu mumyalıyor), Yazın 4. ayı 7. gün-8. gün (Katip ile birlikte)
Iierniutef: Kışın 2. ayı 8. gün (İzinli), Kışın 2. ayı 17. gün (Katip ile birlikte), Kışın 2. ayı 23. gün (Hasta), Kışın 3. ayı 27. gün (Katip ile birlikte), 28. gün (İzinli), Kışın 4. ayı, 8. gün (Katip ile birlikte)
Nakhtamun: Kışın 1. ayı 18. gün (Bira mayalıyor), Kışın 1. ayı 25. gün (Patronuyla), Kışın 2. ayı, 13. gün-18. gün (Patronuyla), 24. gün (Patronuyla), Kışın 3. ayı 25. gün-28. gün (Patronuyla), Kışın 4. ayı 8. gün (Katiple birlikte), Yazın 1. ayı 16. gün-17. gün (Gözü acıyor), Yazın 1. ayı 25. gün-27. gün (Hasta), Yazın 3. ayı 21. gün (Patronuyla).

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